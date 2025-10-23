Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, 9 ayrı suçtan aranan S.Ş.'nin ilçede gizlendiğini tespit etti. Yapılan incelemede, S.Ş.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, zanlının yerini tespit ettikten sonra bölgeyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu, zanlının arkadaşının evinde saklandığı saptandı. Belirlenen adrese yapılan ani operasyonla S.Ş. gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ş., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

