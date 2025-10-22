Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, bölge sakinlerini endişelendirdi. Kontrolden çıkan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı, ancak itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Uçurumda sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı ve aracın teknik durumu hakkında rapor hazırlanacağı belirtildi.