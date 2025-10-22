Kaza, Avsallar Mahallesi'nde sanayi yolunda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre H. E., motosikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen bir kamyonun çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.E.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası hastanede yoğun bakıma alınan H. E., dört gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden H. E.'ın cenazesi, Akdam Bilaller Merkez Mezarlığı'nda öğle saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Aile, taziyeleri mezarlıkta kabul edecek.

