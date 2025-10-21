Olay, Fatih Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. F.'i son günlerde dışarıda görmeyen ve kapısının uzun süre açılmamasından şüphelenen komşular, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı araştırma yaptı. Savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından C. F.'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

