Alanya'da haftanın ilk iş günü Yat Limanı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasıyla başladı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza, D-400 Karayolu'nun Alanya girişinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Antalya istikametinden gelen araçlar için yol tek şeride düşünce, kent merkezine ulaşmaya çalışan sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.

KALICI ÇÖZÜM TALEBİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu son olayla birlikte vatandaşlar, yetkililerden altyapı yatırımlarının hızlandırılmasını, kavşak düzenlemeleri ve yol genişletme projelerinin hayata geçirilmesini söylüyor. Özellikle D-400 Karayolu üzerindeki kritik noktalarda sık sık benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Öte yandan, kazanın ardından başlatılan çalışmalar sayesinde trafik kontrollü şekilde ilerlemeye başlasa da, sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk kent genelinde gün boyu etkisini sürdürdü. Alanya'da artan araç trafiğine karşı kalıcı çözüm beklentisi her geçen gün daha da büyüyor.