Olay, Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför Murat B., aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı durağa dönen şoför, yolcuların tepkisiyle karşılaştı.



'DİLENCİ' HAKARETİ VE DARB GİRİŞİMİ



Tepkilerin artması üzerine şoför Murat B., ücretsiz biniş hakkını kullanan Kaya Turan Kıraç'a 'dilenci' diye hakaret etti ve darbetmeye kalkıştı. Olay anı, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği devreye girdi. Şoför Murat B. görevinden alındı, kullandığı otobüse ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.









ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN PİŞKİNLİK YAPTI



Şehit babası Kaya Turan Kıraç, önceki gün Sivas Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla dün gözaltına alınan şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilere 'Şuradan da çekin' diyerek poz veren Murat B., pişkin tavırlarıyla dikkat çekti. Şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın oğlu Piyade Er Ali Kıraç, 2009 yılında Kandıra Piyade Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken şehit olduğu öğrenildi.

