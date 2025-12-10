BAŞKAN YILMAZ'DAN YENİ YIL PAZARINA DAVET

Hazırlıkları yakından takip eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tüm vatandaşları festivale davet etti. Başkan Yılmaz, 'Bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğimiz ve artık gelenekselleşen Uluslararası Gazipaşa Yeni Yıl Pazarımız 19 Aralık'ta kapılarını açıyor. Konserler, uluslararası dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ve renkli stantlarla yine şehrimize yakışır bir etkinlik olacak. Gazipaşa'da yaşayan tüm yerli ve yabancı vatandaşlarımızı hem farklı kültürleri tanımak hem de güzel vakit geçirmek adına Yeni Yıl Pazarımıza davet ediyorum. Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini; ülkemize ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum.' dedi.

YENİ YIL PAZARI AÇILIŞI 19 ARALIK'TA

Yeni Yıl Pazarı, 19 Aralık Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak. Açılışın ardından Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği'nin tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Ekrem Şengöz ve Saka Sisters Grubu sahne alarak festivalin ilk gününe enerji katacak.

20 ARALIK'TA DANS, MÜZİK VE WORKSHOPLAR

Festivalin ikinci günü olan 20 Aralık Cumartesi, en yoğun etkinliklerin gerçekleşeceği gün olarak dikkat çekiyor. Günün ilk etkinlikleri arasında Gazipaşa Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından düzenlenen sebze oymacılığı workshopu yer alacak. Ardından uluslararası dans grupları Kids Horeo ve More Dance izleyenlere keyifli gösteriler sunacak.

Sanart Müzik Evi'nin gitar ve keman konserleri ile devam eden program, akşam saatlerinde Hamava Choir Grubu'nun uluslararası müzik performansı ve Sosyal Mesai Grubu'nun sahnesi büyük ilgi görecek. Günün finali ise DJ SAWAŞ performansıyla yapılacak.

SON GÜN ÇOCUK ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Festivalin son günü olan 21 Aralık Pazar, çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerle geçecek.

Gazipaşa Belediyesi tarafından hazırlanan çocuk aktiviteleri, miniklerin sergileyeceği halk oyunu gösterileri ve yabancı grubun müzik dinletisi ile festival, keyifli bir şekilde sona erecek.

5. ULUSLARARASI GAZİPAŞA YENİ YIL PAZARI PROGRAMI

19-20-21 Aralık 2025

19 ARALIK CUMA

• 16.00 Festival Açılışı

• 17.00 Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Tanıtım Programı

• 18.30 Canlı Müzik Performansı - Ekrem Şengöz

• 20.00 Canlı Müzik Performansı -Saka Sisters Grup

• 22.00 Stantların Kapanışı

20 ARALIK CUMARTESİ

• 10.30 Stantların Açılışı

• 12.00 Gazipaşa Aşçılar ve Pastacılar Derneği Sebze Oymacılığı Workshop

• 13.00 Uluslararası Dans Gösterisi (Kids Horeo )

• 14.00 Sanart Müzik Evi Gitar Konseri

• 15.00 Çocuklar İçin Animasyon

• 16.00 Uluslararası Dans Gösterisi ( More Dance)

• 17.00 Sanart Müzik Evi Keman Konseri

• 18.30 Uluslararası Canlı Müzik Performansı (Hamava Choir Grup)

• 19.30 Canlı Müzik Performansı -(Sosyal Mesai Grup)

• 20.30 DJ SAWAŞ Sahne performansı

• 22.00 Stantların Kapanışı

21 ARALIK PAZAR

• 10.30 Stantların Açılışı

• 12.00 Çocuk Etkinlikleri (Gazipaşa Belediyesi)

• 14.00 Minikler Halk Oyunu Gösterisi

• 16.00 Yabancı Grup Müzik Dinletisi