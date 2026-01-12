Antalya'da Sıçan Adası açıklarında dalış yapan sanayi dalgıçları, olta kancasına takılı halde bulunan camgöz köpek balığını fark ederek müdahalede bulundu. Dalgıçlar, durumu fark etmelerinin ardından kontrollü bir kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
DİKKATLİ MÜDAHALEYLE KURTARILDI
Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki camgöz köpek balığı, dalgıçların tedbirli müdahalesiyle kancadan kurtarıldı. Çalışma sırasında köpek balığının zarar görmemesi için özen gösterilirken, kurtarma anları su altında kayda alındı.
YENİDEN DENİZE BIRAKILDI
Kancadan kurtarılan camgöz köpek balığı, müdahalenin ardından yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Görüntüler, dalgıçların profesyonel müdahalesini ve kurtarma sürecini gözler önüne serdi.