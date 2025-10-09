Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası'nın yaklaşan seçimleri, kentte büyük bir heyecan dalgası yaratıyor. 33 Davet Tantuni'nin kurucusu ve Alanya'nın sevilen simalarından Metin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla oda başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Yılların deneyimini ve esnafın taleplerini arkasına alarak 'Artık değişim zamanı' çağrısında bulunan Demir, güçlü bir vizyonla yola çıktığını vurguladı.









METİN DEMİR'DEN ESNAFA GÜÇLÜ MESAJ



Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde doğan, Alanya Lisesi'nde eğitimini tamamlayıp Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünden mezun olan Metin Demir, turizm sektöründeki köklü geçmişini adaylık kararının temel dayanağı olarak ortaya koydu. İngilizce, Almanca ve Rusça dillerine hâkim olan Demir, sektörde otel ve restoranların farklı kademelerinde çalışarak edindiği tecrübeyi, 2004 yılında kendi işini kurarak taçlandırdı. Bugün 33 Davet Tantuni markasıyla Alanya'da üç noktada -Alanyum AVM, Tesco karşısı ve Tahtakale yanı- hizmet veren başarılı iş insanı, esnafın sesi olmak için kolları sıvadı.











Demir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 'Değerli dostlarım, kıymetli esnaf arkadaşlarım, Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde doğdum, orta ve lise öğrenimini Alanya Lisesi'nde tamamladım, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunuyum. Beş yıl Mersin'de eğitim hayatım, tantuni üzerine restoran açmamda etkili oldu. İngilizce, Almanca ve Rusça dillerini bilen bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Uzun yıllar turizm sektöründe görev yaptım; otellerin, restoranların farklı bölümlerinde emek vererek bu sektörde en alt kademesinden en üst noktalarına hizmet ettim,' diyerek özgeçmişini paylaştı. 2004'ten bu yana ticaret hayatında emin adımlarla ilerlediğini belirten Demir, 33 Davet Tantuni ile Alanya'da üç şubeye ulaşan bir başarı hikâyesi yazdığını ifade etti.





DEĞİŞİM İÇİN KARARLI ADIM



Metin Demir, adaylık kararının yalnızca kendi iradesiyle değil, esnaf arkadaşlarının ve sektördeki dostlarının ortak talebiyle şekillendiğini vurgulayarak, 'Yıllardır bu şehirde alın teriyle, emeğimizle kazandığımız tecrübelerin ışığında, artık üyesi olduğum Alanya Pansiyoncular, Lokantacılar ve Hediyelik Eşyacılar Odası Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar sadece benim değil; birlikte çalıştığım dostlarımın, yıllardır sektörün içinden gelen esnaflarımızın ve arkadaşlarımızın ortak isteğiyle şekillendi. Her biri 'Artık değişim zamanı' diyerek bana destek verdi, güç verdi. Bilgi birikimimizle, deneyimimizle ve siz değerli dostlarımızın desteğiyle daha güçlü, daha dinamik bir oda inşa etmeye talibiz, Doğduğum topraklara hizmet için çıktığım bu yolda tüm esnaf arkadaşlarımın desteğine talibim. Birlikte başaracağız inşallah,' mesajıyla esnafa birlik çağrısı yaptı.











SEÇİM ÖNCESİ DESTEK ZİYARETLERİ ARTTI



Kulislerde uzun süredir konuşulan Metin Demir'in adaylığı, son dönemde artan destek ziyaretleriyle daha da güç kazandı. Lokantacılar, otelciler ve turistik eşya satıcıları gibi farklı sektörlerden esnafın yoğun ilgi gösterdiği Demir, bu destekle seçim yarışına iddialı bir giriş yaptı. Alanya'nın turizm ve ticaret hayatına yön veren bu seçim, esnaf camiasının geleceği için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Metin Demir'in değişim odaklı vizyonu, seçim sürecinde en çok konuşulacak başlıklardan biri olmaya aday.

