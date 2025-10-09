Alanya'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düştü. Bu ani soğuma ile birlikte Akdağ'a sezonun ilk karı yağdı. Kar yağışı yalnızca Akdağ'la sınırlı kalmadı; Bozkır, Hadim ve Taşkent yaylalarında da sabah saatlerinde kar örtüsü gözlemlendi. Bölge halkı, ekim ayının başında gelen bu kar sürpriziyle güne uyandı.

METEOROLOJİ UYARDI: YÜKSEK KESİMLERDE SOĞUK DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, sahil kesimlerinde ciddi bir sıcaklık düşüşü beklenmediğini ancak yüksek rakımlı bölgelerde soğuk havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Özellikle gece saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Öte yandan, yılın ilk karıyla birlikte bölgedeki yayla yollarında ulaşımda dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.