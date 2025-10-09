Antalya ve Alanya'da yaşanan ilaç tedarik krizi, hem sağlık sektörünü hem de hastaları zora soktu. Eczanelerde çok sayıda ilaç bulunamıyor, özellikle kanser hastaları reçeteli ilaçlara ulaşmakta büyük güçlük yaşıyor. İddialar, ilaç firmalarının fiyat güncellemesi beklentisiyle üretimi geçici olarak durdurduğu yönünde.

FİRMALARIN ZAM BEKLENTİSİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İlaç sektöründe yaşanan sıkıntının temelinde, döviz kurundaki artış ve yılsonuna yaklaşılırken fiyatlandırma politikasında yapılması beklenen değişiklikler olduğu öne sürülüyor. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar çerçevesinde sabitlenen avro kuru güncellemesi öncesinde bazı üretici firmaların piyasaya ilaç vermeyi durdurduğu iddia ediliyor. Bu durum eczanelerdeki stokların hızla tükenmesine ve tedarik zincirinin kesintiye uğramasına neden oldu.

ECZACILAR VE HASTALAR ENDİŞELİ

Bölgedeki eczane yetkilileri, yaşanan ilaç krizinin kendilerinden kaynaklanmadığını vurgularken, sürecin kontrol altına alınması için yetkililerden acil müdahale talep ediyor. Kanser gibi hayati öneme sahip tedavilerde yaşanan bu aksamalar hastaları doğrudan riske atıyor. Tedavi süreci kesintiye uğrayan birçok hasta, ne yapacağını bilemez durumda.

KAMU SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, firmaların ekonomik beklentiler doğrultusunda üretimi durdurmasının sağlık sistemini tehdit edecek boyuta ulaştığını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara, krize müdahale edilmesi ve denetim mekanizmalarının derhal devreye sokulması çağrısı yapılıyor. Öte yandan, tedarik krizinin ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, vatandaşların ilaca erişim hakkının korunması öncelikli çözüm başlığı olarak öne çıkıyor.