AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yayımladığı videolu basın açıklamasında, muhalefet milletvekillerini hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Alanya ve Antalya genelinde devlet yatırımlarını karalamak için algı videoları çekildiğini savunan Tavlı, muhalefetin ASAT'ın Konaklı bölgesindeki arıtma tesislerinin yetersizliğini itiraf ettiğini belirtti. Tavlı, 'Konaklı'da 20 oteli zan altında bırakan, denizlerimizi kirlettiğinizi kendiniz söylediniz. 18 belediyeniz var, ama gurur duyulacak tek bir projeniz yok. Alanya ve Antalya için bir çivi çakmadınız. Algıyı bırakın, hizmet üretin' diyerek muhalefete çağrıda bulundu.



DİM SULAMA HATTI'NDA YENİLEME MÜJDESİ



Başkan Tavlı, tarım sektörü için önemli bir müjdeyi de paylaştı. Dim Sulama Hattı'nın Kestel bölgesindeki 4,5 kilometrelik CTP boru hattının yenileme çalışmalarına 15 Kasım'dan itibaren başlanacağını duyurarak sözlerine şu şekilde devam etti;



'' Kıymetli hemşerilerim, Alanya'mızda olduğu gibi Antalya'mızın her bölgesinde devlet yatırımlarımızı karalamak, itibarsızlaştırmak üzerine algı videoları çekmeye devam eden sayın milletvekiline buradan seslenmek istiyorum. Geçenlerde Alanya'mızda yapmış olduğunuz ASAT bilgilendirme toplantısında kendinizin itiraf ettiği arıtmaların teknolojik bakımdan yetersiz kaldığını, denizlerimizi nasıl kirlettiğinizi, Konaklı bölgemizde 20 tane otelin ve bu bölgemizdeki bütün otellerimizi zan altında bıraktığınızı itiraf ettiniz. Sizlerin, Büyükşehir Belediyesinde dahil olmak üzere 18 belediyeniz var. Gurur duyacağınız bir projenizin önünde video çekmenizi sizden istirham ediyoruz. Alanya'mıza ve Antalya'mıza bir çivi çakmadınız. Sizden algıyı bırakmanızı, memleketimize ve hemşerilerimize hizmet etmenizi istiyoruz.



Buradan bir müjde de tarım sektöründeki kıymetli üreticilerime vermek istiyorum. Dim Sulama Hattı'nın Kestel bölgesinde yer alan 4,5 km'lik CTP boru hattının ilk değişimine Kasım'ın 15'inden itibaren başlanacaktır. İlk etapta 500 metrelik kısmın değiştirilmesi planlanmaktadır. Şu anda Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle geri kalan kısmının ihale hazırlık süreçleri başlatılmıştır. Önümüzdeki tarım sezonuna kadar projeyi tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Sulama hattımızda son yaşanan patlamanın da ASAT kazı çalışmalarından kaynaklandığını buradan kıymetli üreticilerimize bildirmek istiyorum.''

Kaynak: RSS