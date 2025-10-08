Turizmin gözde merkezi Alanya, 'kafe taksimetresi' olarak adlandırılan masa işgal ücreti tartışmasıyla çalkalanıyor. Yoğun sahil bölgelerindeki kafe işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle oturma süresi için ücret talep etmeyi değerlendirirken, öğrenciler ve vatandaşlar bu uygulamanın sosyal mekânlara erişimi kısıtlayacağından endişeli. Henüz resmi bir karar alınmasa da, tartışma hem yerel hem de ulusal ölçekte büyümeye devam ediyor.

YOĞUN BÖLGELERDE İŞLETMECİLER UYGULAMAYI DÜŞÜNÜYOR

Alanya'nın İskele, Damlataş ve Kleopatra Sahili gibi yoğun turistik bölgelerinde bazı kafe sahipleri, tek bir içecek siparişiyle masada saatlerce oturan müşterilerin işletmelere zarar verdiğini ifade ediyor. Kira, enerji, malzeme ve personel giderlerinin artmasıyla birlikte bu durumun ciro kaybına yol açtığını belirten işletmeciler, oturma süresi esaslı ücret sisteminin ('masa işgal ücreti' ya da 'kafe taksimetresi') ekonomik bir çözüm olabileceğini tartışmaya açtı.

ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Öte yandan uygulama öğrenciler ve sosyalleşme amacıyla kafe tercih eden vatandaşlar arasında tepki topluyor. Sürekli sipariş verme baskısının, kafe kültürüyle çelişeceği görüşü öne çıkıyor. Öğrenciler, içecek almakla zaman geçirmek arasındaki sınırın belirsizleşeceğini, ekonomik olarak zorlanabileceğini dile getiriyor.