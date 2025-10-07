Antalya'nın turizm cenneti Alanya ve Gündoğmuş ilçeleri, yenilenebilir enerji hamlesiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Mila Gayrimenkul Enerji İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilecek Mila-5 Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi, Akdeniz Bölgesi'nin enerji haritasında önemli bir yer edinecek. Toplam 655 milyon 200 bin TL maliyetli bu dev yatırım, Alanya'nın Bademağacı, Hacıahmetli ve Şıhlar mahalleleri ile Gündoğmuş'un Karaköy, Beden ve Çamlıalan mahallelerini kapsıyor. Proje, 50,4 megavat kurulu güce sahip olacak ve Antalya Valiliği'nin onayladığı çevresel değerlendirme raporuyla resmiyet kazandı.



İNŞAAT SÜRECİ 2 YIL SÜRECEK, 50 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



Projenin inşaat sürecinin yaklaşık 24 ayda tamamlanması planlanırken, bu süreçte doğrudan 50 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. Projenin hem istihdam hem de enerji arzı açısından bölgeye ekonomik katkı sunması bekleniyor. Yatırım, Antalya Valiliği'ne sunulan çevresel ve teknik değerlendirmelerin ardından onaylanarak resmiyet kazandı.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK ADIM



Öte yandan Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları çerçevesinde hayata geçirilen proje, hem karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak hem de bölgesel enerji arz güvenliğini artıracak. Alanya'nın yüksek enerji tüketimi göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırım ilçenin enerji altyapısına önemli bir güç katacak. Mila-5 Rüzgâr Enerjisi Santrali ve Depolama Tesisi'nin devreye girmesiyle birlikte Alanya ve çevresinin enerji ihtiyacının daha sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik yöntemlerle karşılanması hedefleniyor.

