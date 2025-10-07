Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Divriş'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trajik olay, uzun süredir gündeme getirilmeyen ancak kritik bir altyapı sorununu gözler önüne serdi. Yangının çıktığı Harmandalı Sokak'ta, merdivenli itfaiye araçlarının üst katlara müdahale edememesi, binaların hemen önünden geçen yer üstü elektrik telleri nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldi. Yangına içeriden müdahale etmek zorunda kalan ekipler, zamana karşı yarışırken Ali Divriş kurtarılamadı, eşi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AYNI GÜN İKİNCİ YANGINDA DA AYNI SORUN

Aynı gün sabah saatlerinde Emine Hacıkura Kütüphanesi yakınlarında çıkan başka bir yangında da ekipler yine benzer bir engelle karşılaştı. Müdahale sırasında itfaiye araçları, yer üstündeki elektrik hatları nedeniyle alana doğrudan ulaşmakta güçlük yaşadı. Bu durum, sadece bir tesadüf değil, ilçede giderek kronikleşen bir sorunun habercisi olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞLAR UYARIYOR: FELAKET KAPIDA

Öte yandan mahalle sakinleri, bu sorunun yalnızca bir altyapı meselesi olmadığını, doğrudan can güvenliğini ilgilendirdiğini dile getiriyor. Yangın anında her saniyenin önemli olduğunu hatırlatan vatandaşlar, itfaiyenin tam kapasiteyle müdahale edemediği durumların daha büyük facialara yol açabileceğini ifade etti. Çok katlı yapıların önünden geçen elektrik telleri, merdivenli araçların erişimini engellediği gibi yangına müdahaleyi de ciddi biçimde geciktiriyor.