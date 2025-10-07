AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya'nın uzun süredir merakla beklenen Doğu Çevreyolu Projesi'nde sona gelindiğini açıkladı. Şehrin doğu-batı aksında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak proje, Aralık 2025'te tamamlanarak hizmete açılacak. Kentin en büyük ulaşım yatırımlarından biri olan bu proje, özellikle yaz aylarında artan turizm yoğunluğunun yol açtığı trafik sıkışıklığını hafifletmeyi, transit araçları şehir merkezinden uzak tutmayı ve kentin büyüyen yerleşim alanlarıyla ana yollar arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor.





''TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK''

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, projeye ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Tavlı, çevreyolunun Aralık ayında hizmete açılacağını açıklayarak, 'Alanya'mız için büyük önem taşıyan Doğu Çevreyolu Projesi'nde artık son aşamaya geldik. Şehrimizin trafik yükünü hafifletecek, ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracak bu dev yatırımda sona yaklaştık. Allah izin verirse Aralık ayında çevreyolumuzu hizmete açacağız' ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ KAVŞAĞI DA AYNI DÖNEMDE AÇILACAK

Öte yandan Tavlı, yalnızca çevreyolunun değil, Demirtaş Köprülü Kavşağı'nın da aynı tarihlerde halkın kullanımına sunulacağını belirterek, Alanya'nın ulaşım altyapısında bütüncül bir dönüşüm yaşanacağını kaydetti. Bu gelişmenin özellikle bölgenin doğu mahalleleriyle şehir merkezi arasındaki trafik akışını da rahatlatması bekleniyor.