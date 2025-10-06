Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için 'Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle' sloganıyla bir imza kampanyası başlattı. Kestel Yerleşkesi'nde kurulan platform, öğrenciler ve akademisyenler tarafından büyük ilgi gördü. Bir ay boyunca açık kalacak kampanya, Filistin halkıyla dayanışma mesajını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

BİR AY SÜREYLE İMZAYA AÇIK KALACAK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı tepkisini farklı alanlarda sürdürmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in askeri operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan imza kampanyası kapsamında üniversite yerleşkesine büyük bir imza platformu kuruldu. 'Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle' sloganıyla açılan kampanya, öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Onlarca imzanın atıldığı platform, bir ay boyunca Kestel Yerleşkesi'nde ziyaretçilere açık olacak.

DUYGULAR İMZALARLA DİLE GETİRİLİYOR

Kampanyaya katılan öğrenciler, Gazze'de yaşanan insani trajedinin unutulmaması ve dayanışmanın sürmesi adına platforma imza atarak duygularını ortaya koyuyor. Platformun, sadece bir tepki aracı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artıran sembolik bir duruş olduğuna dikkat çekiliyor. Akademisyenlerin de destek verdiği kampanya kapsamında ALKÜ topluluğu, Filistin halkının yanında olduğunu vurguluyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: 'VİCDANI SUSTURMAK MÜMKÜN DEĞİL'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, imza kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirtti. Türkdoğan, 'Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle' platformunun, üniversite öğrencilerinin ve akademik kadronun ortak sesini yansıttığını ifade etti. 'Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı, tüm insanlık değerlerine yapılmış bir müdahaledir. Ancak biz biliyoruz ki vicdanı susturmak mümkün değildir' diyen Türkdoğan, ALKÜ'nün ilk günden bu yana Filistin halkının yanında dimdik durduğunu vurguladı.



'MAZLUMLARIN YANINDAYIZ' MESAJI

Öte yandan Rektör Türkdoğan, 'Barışın, adaletin ve insanlığın ortak çabasıyla daha adil bir dünyanın kurulacağına olan inancımızla, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Gazze halkının ve özgürlük için mücadele edenlerin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz' diyerek kampanyanın anlamına dikkat çekti.