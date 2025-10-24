Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezleke ve iddianamelerle 'Yenidoğan Çetesi' davasında 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Ancak dosyayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik ölüm ve suikast tehditleri soruşturmanın seyrine gölge düşürdü.



AİLE BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHLAR TAKİP EDİLMİŞ



Hazırlanan fezlekede, savcı Engin'in ailesine ve yakın çevresine dair kişisel bilgilerin şüphelilerce ele geçirildiği, Engin'in kullandığı aracın modeli ve günlük güzergâhlarının izlendiği belirtildi. Dosyada yer alan bu detaylar, tehditlerin sistematik biçimde organize edildiği yönünde değerlendirmelere neden oldu.







'BENİ DEĞİL, TÜRK ADALETİNİ SUSTURMAK İSTEDİLER'



Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Beni değil, Türk adaletini susturmak istediler. Ailemi hedef aldılar, dosyayı kapatmamı istediler. Ama Türk savcısı namusunu satmaz,' ifadelerini kullandı. Engin, tehditlere karşı sert bir yanıt vererek, '16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar' dedi. İddianamede adı geçen şüpheliler arasında örgüt yöneticileri ile bazı kamu görevlileriyle bağlantılı kişilerin bulunduğu ifade edildi. Fezlekede, örgütün kamu kurumlarındaki bağlantılarına ilişkin delillerin titizlikle incelendiği, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.





ADALET BAKANLIĞI: 'GÖREVİNE DEVAM EDİYOR'



Adalet Bakanlığı, Savcı Engin'e yönelik tehdit iddialarının ardından yaptığı açıklamada, savcının dosyadan el çekmediğini ve görevine devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, 'Yargı mensuplarına yönelik her türlü baskı ve tehdide karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır' açıklamasında bulundu. Savcı Engin'in açıklamaları, hukuk çevreleri ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, 'Yargı bağımsızlığına yönelik hiçbir tehdit kabul edilemez' mesajıyla savcıya destek verdi.