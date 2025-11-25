Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Planın, çok taraflı bir iş birliği anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlandığı ifade edildi.

EYLEM PLANI GENİŞ KATILIMLA OLUŞTURULDU

Genelgede, Türkiye'de 2007 yılından bu yana dört ulusal eylem planının hayata geçirildiği, yeni dönemin ise önceki çalışmaların deneyimi üzerine inşa edildiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan planın güncel ihtiyaçlara göre şekillendirildiği ve bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı bildirildi.

KURUMLARA YENİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle hazırlanan planın; kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre çeşitli görevler verdiği açıklandı. Kurumların, eylem planında yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan ve bütçelerine dahil ederek hayata geçirmeleri gerektiği vurgulandı.

UYGULAMADA KOORDİNASYON BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacağı belirtildi. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin bakanlıkça oluşturulan sistem üzerinden yürütüleceği, tüm kurumların sorumlu oldukları faaliyetlere ilişkin verileri bu sisteme işleyeceği ifade edildi. Ayrıca hazırlanacak yıllık izleme raporunun Cumhurbaşkanlığına gönderileceği duyuruldu. Öte yandan, tüm kurum ve kuruluşların eylem planında yer alan görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi gerektiği genelgede özellikle vurgulandı.