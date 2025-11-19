Türkiye, ilişkilerin kopma noktasına geldiği dönemin ardından Suriye'ye ilk kez büyükelçi atayarak diplomatik temasları yeni bir seviyeye taşıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte birçok kurumda kapsamlı değişiklik gerçekleştirildi.

TÜRKİYE 13 YIL SONRA ŞAM'A BÜYÜKELÇİ ATADI

Atama kararlarının en dikkat çeken bölümü, Nuh Yılmaz'ın Şam Büyükelçiliği görevine getirilmesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından görevlendirildiği belirtilen Yılmaz, yayımlanan kararname ile resmen büyükelçi olarak atandı. Böylece Türkiye, Suriye Arap Cumhuriyeti nezdindeki temsil düzeyini 13 yıl sonra yeniden büyükelçilik seviyesine çıkardı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU'NA YENİ ATAMALAR

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda kapsamlı bir yapılanma gerçekleştirildi. Kurul başkanlığına Zerrin Güngör getirilirken, farklı kontenjanlardan birçok yeni üye atandı. Böylece kurulun yapısında geniş çaplı bir yenilenme yapılmış oldu.

BAKANLIKLARDA ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kararname, çeşitli bakanlıklarda da dikkat çekici atama ve görevden almaları içerdi.

• Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliğe Şebnem Cenk getirildi.

• Diyanet İşleri Başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Osman İyişenyürek atandı.

• Adalet Bakanlığında Hukuk Hizmetleri ve Personel Genel Müdürlüklerine yeni isimler görevlendirildi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında üst düzey bir değişiklik yapılarak görevden alma ve yeni atama gerçekleştirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KÜLTÜR BAKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bazı il müdürleri görevden alınırken, farklı illere yeni atamalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığında da il düzeyinde görev değişikliği gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığında Teftiş Kurulu Başkanlığına yeni bir isim getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığında çeşitli genel müdür yardımcılıklarına yeni görevlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığında binlerce vergi başmüfettişi atandı. Birçok bakanlıkta müfettiş ve başmüfettiş atamaları da kararname kapsamında yer aldı.

NUH YILMAZ'IN MESLEKİ GEÇMİŞİ

Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz, uzun yıllara dayanan diplomasi, medya ve akademi geçmişiyle dikkat çekiyor. Dışişleri Bakan Yardımcılığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevleriyle tanınan Yılmaz, çeşitli medya kuruluşlarında temsilcilik yaptı ve akademik çalışmalar yürüttü. Ayrıca uluslararası alanda araştırmalar gerçekleştirdi ve yayımlanmış kitaplara imza attı. Öte yandan yayımlanan karar, Türkiye'nin diplomatik temasları ve kamu yönetimindeki üst düzey yapılanmalarının eş zamanlı sürdüğünü gösterdi.