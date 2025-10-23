Alanya'da hızla artan fast food tüketimi, özellikle turizm sezonunda alarm seviyesine ulaştı. Uzmanlar, dışarıda satılan kızarmış tavuk, hamburger ve sokak lezzetlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Yoğun yaşam temposu nedeniyle hazır gıdalara yönelen vatandaşlar, farkında olmadan ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

VÜCUDUN DENGESİNİ BOZUYOR

Beslenme uzmanları, dışarıda satılan kızarmış tavukların kısa sürede enerji verse de vücudun dengesini bozarak kalp, mide ve böbrek rahatsızlıklarına zemin hazırladığını ifade ediyor. Yüksek sıcaklıkta kızartılan tavuklarda oluşan 'akrilamid' ve 'heterosiklik amin' maddeleri, mide, bağırsak ve pankreas kanseri riskini artırabiliyor. Alanya'daki diyetisyenler, sahil bölgelerinde turist yoğunluğu nedeniyle kızartmaların sıkça yeniden ısıtıldığını, bunun da yağ kalitesini bozarak trans yağ oranını yükselttiğini belirtiyor. Kızarmış tavukların yanında sunulan soslar yüksek oranda tuz, şeker ve katkı maddesi içeriyor. Uzmanlara göre, bu durum yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ayrıca Alanya'nın sıcak iklimi, hijyenik olmayan ortamlarda satılan yiyeceklerde bakteri riskini artırıyor.

EVDE PİŞİRİN, SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Uzmanlar, dışarıdan alınan kızartmalar yerine evde fırın ya da haşlama yöntemiyle pişirilen tavukların tercih edilmesini öneriyor. Bu yöntemlerin hem daha sağlıklı olduğu hem de besin değerini koruduğu vurgulanıyor. Tavuğun yanında taze sebze ve yoğurt tüketilmesi de sindirimi kolaylaştırıyor. Alanya'daki sağlık profesyonelleri, özellikle çocuklu ailelere ev yapımı ve dengeli öğünleri benimsemeleri çağrısında bulunuyor.