Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listeleri, Alanya'daki tüketicileri alarma geçirdi. 2025 yılı boyunca yapılan denetimlerde, zeytinyağı, bal, süt ve et ürünlerinde hileli uygulamalara karışan firmaların aynı isimlerin defalarca tekrarladığı ortaya çıktı. Bakanlık, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden yayımladığı uyarılarla vatandaşları bilinçlendirdi. Bu gelişme, halk sağlığını tehdit eden taklit ürünlerin yaygınlığını gözler önüne serdi ve yerel piyasalarda tedirginlik yarattı.

ZARARLI ÜRÜNLER TEKRAR TEKRAR SATILDI

Denetimlerde, en çok taklit ve tağşiş yapılan ürün gruplarının zeytinyağı, bal, süt ve et ürünleri olduğu belirlendi. Aynı firmanın farklı markalarla farklı tarihlerde listelere girmesi dikkat çekti. Uzmanlar, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurgularken, güvenilir markalardan şaşmamaları konusunda uyardı.

DEFALARCA LİSTEYE GİREN FİRMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 boyunca yayımladığı listelere göre, bazı firmalar aynı yıl içinde 10'dan fazla kez ifşa edildi. Listede adı geçen firmalardan bazıları şunlar:

· Vahit Yıldız Balsu: 19 farklı ürünle listelere girdi.

· Ertürk Et ve Et Ürünleri: Mekanik ayrılmış kanatlı eti nedeniyle 17 kez listelendi.

· Baldağ Gıda: Balda tağşiş nedeniyle 14 kez ifşa edildi.

· Sonkoz Yağ: Zeytinyağına farklı tohum yağları karıştırdığı gerekçesiyle 11 kez yer aldı.

· Saf Naturel Bal: Bal ve pekmezde hile nedeniyle 6 kez listeye girdi.

· Özdeğirmenciler Gıda: Zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk nedeniyle 5 kez ifşa edildi.

· Hilal Hayvansal Ürünler: Zeytinyağında tağşiş nedeniyle 4 farklı denetimde yakalandı.

Bu firmaların ürünlerinin Alanya'daki bazı market ve satış noktalarında da yer aldığı görüldü. Denetimlerin sadece üretim merkezlerinde değil, satış noktalarında da devam ettiği bildirildi.

ALANYA'DA TEPKİ BÜYÜYOR

Gıda güvenliği konusunda duyarlı olan Alanya halkı, açıklanan liste sonrası sosyal medyada çok sayıda tepki paylaştı. Vatandaşlar, bu firmaların ürünlerinin market raflarında bulunmasına sert tepki gösterdi. Yerel esnaf da tedarikçi firmaları yeniden gözden geçirme kararı aldı. Tüketici dernekleri ise, denetim sonuçlarının daha görünür hale getirilmesi ve marketlerde ifşa edilen firmaların ürünlerine karşı daha sıkı kontrol uygulanması gerektiğini belirtti.

BAKANLIKTAN CAYDIRICI ADIMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş yapan firmalara idari para cezalarının yanı sıra kamuoyuna açık ifşa uygulamasıyla caydırıcılık sağlamayı hedefliyor. Denetimlerin ülke genelinde artırılarak sürdürüleceği ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağı ifade edildi. Öte yandan, uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat odaklı alışveriş yapmaması gerektiğini, ürünlerin etiketlerinin dikkatle okunarak menşei, içeriği ve üretici bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Alanya'da da bu bilincin artırılması için yerel kurumların eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi planlanıyor.