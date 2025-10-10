Alanya'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandı. İlçedeki hastaneler ve aile sağlığı merkezleri, özellikle son bir haftada hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını bildiriyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUK, ACİLLERDE KUYRUK

Alanya'daki kamu ve özel hastanelerin acil servislerinde uzun kuyruklar oluştu. Başvuruların büyük bölümü boğaz ağrısı, öksürük, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetlerinden oluşuyor. Sağlık yetkilileri, vakaların çoğunun mevsimsel grip kaynaklı olduğunu, ancak COVID-19 ve RSV gibi diğer virüslerin de etkili olabileceğini belirtiyor.

UZMANLARDAN EVDE TEDAVİ UYARISI

Doktorlar, gribe yakalanan vatandaşların ilk belirtilerde evde istirahat etmelerini, bol sıvı tüketmelerini ve gerekmedikçe hastanelere başvurmamalarını öneriyor. Uzmanlar, hastalık bulaş riskinin yüksek olduğu bu dönemde sağlık kuruluşlarına yalnızca zorunlu durumlarda gidilmesini istiyor.

HİJYEN VE MESAFE KURALLARI HATIRLATILDI

Yetkililer, grip salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık ortamlardan uzak durulması, maske kullanımı, ellerin sık sık yıkanması ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda dikkatli olunması isteniyor. Uzmanlar, başta 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar ve hamile kadınlar olmak üzere risk grubundaki vatandaşların grip aşılarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Alanya'daki aile sağlığı merkezlerinde grip aşısı ücretsiz olarak uygulanmaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren eczaneler, ateş düşürücü, vitamin ve öksürük şurubu taleplerinin son günlerde belirgin şekilde arttığını aktarıyor. Bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşanabileceği ifade ediliyor.

DİNLENME VE SIVI TÜKETİMİ EN ETKİLİ TEDAVİ

Uzman doktorlar, gribin ilk belirtilerinin yüksek ateş, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, baş ağrısı ve boğazda yanma olduğunu belirtiyor. Bu süreçte dinlenme, bol sıvı alımı ve dengeli beslenmenin en etkili tedavi yöntemi olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, grip belirtileri gösteren vatandaşların kendi sağlık durumlarını iyi takip etmeleri ve riskli bir durum hissedilmesi halinde aile hekimlerine başvurmaları tavsiye ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek için bireysel tedbirlerin kritik önemde olduğu hatırlatılıyor.