Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Denetimler sonucunda 11 markaya ait sucuklarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa ederek tüketicileri uyardı.

SUCUKLARDA FARKLI HAYVANSAL ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, etiketinde yalnızca “dana eti” ibaresi bulunan bazı sucuklarda baş eti, kalp, kanatlı eti gibi farklı hayvansal ürünlerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu durumun hem halk sağlığını hem de tüketici güvenini tehlikeye attığını vurguladı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre, en fazla ihlal Afyonkarahisar’da üretim yapan firmalarda görüldü. 11 markadan 6’sı bu şehirde, 4’ü Konya’da, 1’i ise Ankara’da faaliyet gösteriyor. Bakanlık, firmaları kamuoyuna duyurarak tüketicilerin bilgilendirilmesini sağladı.

TÜKETİCİLERE UYARI: ETİKETLERİ KONTROL EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların ürün satın alırken özellikle etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca güvenilir markaların tercih edilmesinin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Gıda mühendisleri, tağşişli ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Yanıltıcı etiketlerin tüketiciyi aldatmanın yanı sıra sektörde haksız rekabete yol açtığı da vurgulandı.

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri benzer denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve tespit edilen tüm uygunsuzlukların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.