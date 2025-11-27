Alanya'da son günlerde influenza (grip) vakalarının artış gösterdiği bildirildi. Uzmanlar, hastalığın dünya genelinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan ciddi bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirtiyor. Yüksek ateş, kas-eklem ağrıları, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini gösteren grip, özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, hamileler ve kronik hastalığı olan kişiler için hayati risk taşıyor.

GRİP AŞISI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Uzmanlar, grip aşısıyla ilgili halk arasında yaygın olan yanlış inanışları açıklayarak aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Aşıların hastalığı önlemede etkili olduğu ve ciddi komplikasyonları engellediği belirtildi. Özellikle risk grubundaki bireylerin grip aşısı yaptırması gerektiği vurgulanırken, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi önlemler de tavsiye edildi. Uzmanlar, influenza vakalarının artış eğilimi gösterdiği bu dönemde toplumsal duyarlılığın artırılmasını öneriyor. Öte yandan, Alanya'da sağlık kuruluşları ve aile hekimleri, grip şikayeti olan kişilere erken teşhis ve tedavi imkanları sunmaya devam ediyor.