Antalya'da yaşanan suşi zehirlenmesi olayı, İstanbul'da dört kişilik Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği trajedinin ardından kamuoyunda gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul'daki aile faciasının ardından başlatılan geniş kapsamlı inceleme sürerken, Antalya'da bir üniversite öğrencisinin suşi yedikten sonra fenalaşması dikkat çekti.

ANTALYA'DA SUŞİ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Konyaaltı'nda bir restoranda arkadaşıyla suşi yiyen 23 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi S.K, aynı akşam aniden rahatsızlandı. Ertesi gün fakülte hastanesine başvuran genç kızda gıda zehirlenmesi bulguları tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından gözlem altına alınan S.K'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Doktorlar, genel durumunun stabil olduğunu, ancak zehirlenmeye bağlı risklerin takip edildiğini aktardı. Genç kızın zamanında hastaneye gitmesiyle olası komplikasyonların önüne geçildiği belirtildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

S.K'nin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi kontrol altında yürütülüyor. Yakınları, son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarının endişe yarattığını dile getirirken, sürecin yakından izlendiği ifade edildi.

CİMER'E ŞİKAYET: 'CİDDİ BİR İHMAL VAR'

Zehirlenme sonrası resmi başvuru yapan S.K, yaşananları CİMER'e bildirerek işletme hakkında şikayette bulundu. Genç kız, hem kendi sağlığının tehlikeye atıldığını hem de işletmede ciddi ihmal bulunduğunu belirtti.

Şikayet dilekçesinde kredi kartı harcama kayıtları ve yemek sırasında çekilmiş fotoğrafları delil olarak sunmaya hazır olduğunu ifade eden S.K, 'İlgili işletmenin hijyen ve gıda güvenliği açısından denetlenmesini talep ediyorum. Öğrendiğime göre bu işletmede daha önce de zehirlenme vakası yaşanmış' dedi.

İSTANBUL'DAKİ AİLE FACİASI SONRASI GIDA GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR

Antalya'daki bu yeni vakadan önce İstanbul'da dört kişilik Böcek ailesi, midyeye bağlı gıda zehirlenmesi veya otel havalandırmasındaki olası bir sorun nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ailenin ölümü büyük yankı uyandırmış, kesin nedenin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin yan yana defnedileceği belirtilmişti.

Öte yandan, Antalya'da yaşanan suşi zehirlenmesi vakasıyla birlikte gıda işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması çağrıları yeniden gündeme geldi.