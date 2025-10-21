Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla personel kadrosunu güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli göreve başlayacak.

ELEMAN AÇIĞI OLAN BÖLGELERE ÖNCELİK VERİLECEK

Yayımlanan kararda, özellikle eleman temininde güçlük yaşanan bölgeler ve hizmet kollarına öncelik tanınacağı belirtildi. Bu kapsamda yapılacak atamalarla birlikte sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

UZMAN TABİPLER AĞIRLIKTA

İstihdam edilecek toplam 26 bin 673 personelin büyük bir kısmını uzman tabipler oluşturacak. Kadro dağılımı şu şekilde olacak: 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.652 hekim, 22.983 uzman tabip.

ATAMA SÜRECİNE İLİŞKİN AYRINTILAR BEKLENİYOR

Yeni kadrolara başvuru ve atama sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Başvuru şartları, kura takvimi ve yerleştirme esasları kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan, kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, uzun süredir atama bekleyen sağlık çalışanları için önemli bir fırsat doğmuş oldu. Yapılacak istihdamın özellikle sağlık personeli eksikliği yaşanan bölgelerde hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.