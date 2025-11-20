Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan olay, şehirde gıda güvenliği konusunda endişe yarattı. Restoranda yemek yiyen vatandaşların hastanelere başvurması ve sosyal medyada restoran hakkında olumsuz iddiaların paylaşılması dikkat çekti.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikâyetiyle başvuran çok sayıda vatandaşın salmonella bakterisine maruz kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bazı hastaların tedavisi hâlen devam ediyor. Bir vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na sürecin intikal ettiğini ve soruşturma açıldığını belirtirken en az 10 vaka bildiğini aktardı. Restoranın sosyal medya hesaplarında olumsuz yorumları sildiği iddiası da gündeme geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, soruşturmanın ve denetimlerin devam ettiğini kaydediyor. Öte yandan, yaşanan gelişmeler Alanya ve Antalya genelinde gıda güvenliği konusunda tedirginliği artırdı.