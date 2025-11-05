Antalya’nın Kumluca ilçesinde önemli bir sağlık hizmeti hayata geçirildi. Kumluca Devlet Hastanesi, diş sağlığı alanında büyük bir adım atarak implant diş tedavisini devlet desteğiyle uygulamaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çene için en fazla dört implantın ücretini karşılamaya başladı.

BATI ANTALYA’DA BİR İLK

Kumluca Devlet Hastanesi yetkilileri, implant tedavisinin Antalya’da ilk kez Kumluca’da ücretsiz şekilde uygulanmaya başladığını açıkladı. Hastane yetkilileri, diş problemi yaşayan vatandaşların randevu sistemi üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti. Özel kliniklerde yüksek maliyetlerle yapılan implant tedavisinin devlet desteğiyle sunulması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

“MODERN TEDAVİ ARTIK HASTANEMİZDE YAPILIYOR”

Kumluca Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kumluca Devlet Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Kum Mahallesi'ndeki Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde implant diş tedavisi hizmeti başlamıştır. Batı Antalya’da ilk ve tek olan bu uygulamayla hastalarımız, günümüzün en modern diş tedavisi olan implant tedavisini devlet imkânlarıyla hastanemizde yaptırabileceklerdir. Kumluca ve çevre halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”



Öte yandan, hastane yönetimi implant tedavisinin kapsamının ilerleyen dönemde genişletilerek daha fazla hastaya ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.