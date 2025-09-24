Alanya’da ağustos ayı sonu itibarıyla yeniden yükselişe geçen COVID-19 vakaları, okulların açılmasıyla daha da görünür hale geldi. Uzmanlara göre toplumda yaygın olarak dolaşan virüs, çoğu zaman test yapılmadan atlatılıyor; ancak test yapılan ve yapılmayan vakalar benzer belirtiler gösteriyor. Bu durum, hastalığın toplum içinde sessizce yayılmasına neden oluyor. Geçen yıla göre vaka sayısının daha fazla olduğu uzmanlar tarafından belirtilirken, özellikle grip benzeri semptomlar gösteren öğrencilerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

AŞI UYARISI

Grip salgınının bu yıl daha ağır seyredeceğini öngören sağlık yetkilileri, hem grip hem de COVID-19'a karşı aşılama çağrısı yapıyor. Özellikle risk grubundakilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılarını yaptırmaları gerektiği vurgulanıyor. Salgının kontrol altına alınması için toplumsal duyarlılık ve bireysel önlemlerin hayati önem taşıdığı belirtiliyor.