Alanya Minibüsçüler Odası'nda yaklaşan seçimli genel kurul öncesi atmosfer giderek ısınıyor. Mevcut başkan Paşa Özkan'ın yeniden aday olduğu süreçte, başkan adayları Doğan Bacak ve Bahattin Tekin'in sahaya çıkmasıyla birlikte yalnızca projeler değil, seçim sürecine dair uygulamalar da tartışma konusu olmaya başladı.

ODA İMKÂNLARI TARTIŞMA YARATTI

Son günlerde mevcut başkan Paşa Özkan'ın oda imkânları kullanılarak, oda logolu çikolata dağıttığı yönündeki iddialar, adaylar cephesinde rahatsızlık yarattı. Söz konusu uygulamanın seçim sürecine gölge düşürdüğünü savunan başkan adayı Doğan Bacak, bu duruma sert bir dille tepki gösterdi. Bacak, yaptığı açıklamada seçimlerin projeler ve hizmet vizyonu üzerinden kazanılması gerektiğini vurgulayarak, oda imkânlarının seçim yatırımı gibi kullanılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Bu tür uygulamaların oda üyeleri arasında ayrışmaya yol açtığını dile getiren Bacak, demokratik sürecin zarar gördüğünü belirtti ve Minibüsçüler Odası'nın tüm üyelerin ortak kurumu olduğunun altını çizdi. Bacak, seçim sürecinde eşitlik, şeffaflık ve adalet ilkelerinin esas alınması gerektiğini söyleyerek, sürecin bu çerçevede yürütülmesi çağrısında bulundu.







'ODA HİÇBİR ADAYIN KAMPANYASI DEĞİLDİR'

Tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan bir diğer başkan adayı Bahattin Tekin de benzer bir noktaya dikkat çekti. Oda logolu ürünlerin seçim döneminde dağıtılmasının yanlış olduğunu dile getiren Tekin, Minibüsçüler Odası'nın hiçbir adayın seçim kampanyasının parçası olmadığını ifade etti. Bu tür davranışların üyelerin vicdanında karşılık bulmayacağını belirten Tekin, seçim sürecinin sağduyu içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Minibüsçüler Odası'nda seçim atmosferi her geçen gün daha da hareketlenirken, adayların önümüzdeki günlerde projelerini ve vaatlerini daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Tartışmaların gölgesinde ilerleyen süreçte, gözler hem adayların söylemlerine hem de seçim sürecinin nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.



