Genç temsilcilerin fikirleri, enerjisi ve vizyonunun vakıf çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı ifade edilirken, eğitim, dayanışma ve sosyal sorumluluk alanlarında hayata geçirilebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının, gençlerin aktif rol alacağı uzun soluklu bir çalışma sürecinin temelini oluşturması hedefleniyor.
Vakıf yetkilileri, birlikte üretme ve geleceği ortak akılla inşa etme anlayışıyla hareket edeceklerini belirtirken, toplantıya katılan gençlere katkıları ve paylaşımları dolayısıyla teşekkür edildi. Yapılan değerlendirmelerde, genç temsilcilerle sürdürülecek çalışmaların vakfın faaliyetlerine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.

