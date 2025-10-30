Altın fiyatlarında yaşanan hızlı gerileme, yatırım alışkanlıklarını değiştirdi. Değer kaybeden altından çıkan yatırımcılar, birikimlerini korumak amacıyla otomobil piyasasına yöneldi. Özellikle son günlerde sıfır araç bayilerinde ve ikinci el galerilerde yoğunluk dikkat çekiyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YATIRIMCININ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Altın, kısa süre içinde rekor seviyelerden ciddi şekilde geriledi. İki hafta önce ons başına 4.381 dolar seviyesini gören altın, 3.900 doların altına indi. Gram altın da aynı dönemde 6.000 TL'den 5.250 TL'ye geriledi. Bu sert düşüş, yatırımcıyı 'güvenli liman' arayışına itti. Altınını bozduran vatandaşlar, değerini koruyacak alternatif olarak otomobile yöneldi. Özellikle 2024 model az kullanılmış araçlar ve markaların sıfır faizli kampanyaları, piyasadaki hareketliliği artırdı.

2026 ÖNCESİ 'ALIM FIRSATI' DÖNEMİ

Sektör temsilcileri, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve çevre regülasyonları nedeniyle araç fiyatlarında yeniden artış bekliyor. Bu öngörü, yatırımcıların bugünkü fiyatları fırsat olarak değerlendirmesine yol açtı. Son dönemde sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını da canlandırdı. Özellikle orta segment sedan ve SUV modellerde talep artışı dikkat çekiyor. Öte yandan uzmanlar, otomobilin kısa vadede cazip bir yatırım aracı haline geldiğini ancak fiyat dengesinin yeniden değişebileceğini vurguluyor. Talep artışının sürmesi halinde, yıl sonuna kadar araç fiyatlarında kademeli yükselişin kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.