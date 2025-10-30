Alanya’nın Tosmur Mahallesi Alantur Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında genç bir sürücü yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki Y.E. G.’nün kullandığı 07 BKN 157 plakalı motosiklet, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Y. E. G.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

