Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kadına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, 1230 adet mt ve 4500 kullanımlık sentetik bonz*i (A4) ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında şüpheli Z.Y., uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadın, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Z.Y., 'Uy*şturucu Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: RSS