Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, M.N. yönetimindeki otomobil ile F.U. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.H. ve G.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

