Alanya'nın Payallar Mahallesi, bir motosiklet kazasıyla sarsıldı. Seyir halindeyken kontrolü kaybeden sürücünün motosikleti devrilerek yola savruldu. Olayda yaralanan iki kişi, hızlı müdahale ile hastaneye ulaştırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre kazanın aşırı hız ya da kontrol kaybı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: RSS