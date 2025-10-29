Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: RSS