Türk sinemasının en köklü etkinliklerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da sinemaseverleri buluşturdu. Festivalde büyük ödül heyecanı “Tavşan İmparatorluğu” ile yaşandı. Yönetmenliğini Ali Vatansever’in üstlendiği, başrolünde Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı film, 7 dalda ödül kazanarak gecenin en başarılı yapımı oldu.

EN İYİ FİLM VE EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLLERİ

Festival jürisi, “Tavşan İmparatorluğu”nu En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil olmak üzere yedi kategoride ödüle layık gördü. Film, güçlü anlatımı, özgün kurgusu ve sinematografik başarısıyla dikkat çekti. Ayrıca En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kurgu gibi dallarda da ödüller kazanan film, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

FESTİVALİN EN ÇOK KONUŞULAN FİLMİ

Tavşan İmparatorluğu, Altın Portakal sahnesinde kazandığı başarıyla Türk sinemasında adından söz ettirdi. Yönetmen Ali Vatansever’in vizyoner bakışı ve oyuncuların performansları, filmin başarısında belirleyici oldu. Festival süresince yoğun ilgi gören yapım, gösterim sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.

ULUSLARARASI BAŞARI BEKLENTİSİ

Aldığı 7 ödülle yılın en çok ödül kazanan Türk filmi olan Tavşan İmparatorluğu, Antalya’daki başarısının ardından uluslararası festivallerde de yarışacak. Öte yandan, eleştirmenler filmin hem tematik derinliği hem de sinematografik diliyle Türk sinemasının geleceği için önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor.