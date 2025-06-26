Alanya'nın ilk bağımsız özel çocuk dans grubu MoreDance, geçtiğimiz 24 Haziran'da beşinci yıl dönümünü unutulmaz bir konserle kutladı. Bir dans okulu olmamasına rağmen, sanatın değerini yüceltme misyonuyla yola çıkan MoreDance ekibi, bu özel gecede Alanya sahnesini alkışlarla inletti.

MoreDance, kuruluşundan bu yana birçok sanat ve dans yarışmasında elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiriyor. Ekibin kurucusu ve koreografı olan, aynı zamanda organizasyonu düzenleyen Forevent şirketinin sahibi Mariya Stepanova, gecede ekibin beş yıllık serüvenini çocukların ağzından dinleyicilere aktardı. Duygusal anların yaşandığı gecede, minik dansçılar yetenekleriyle büyük beğeni topladı.

Konsere, MoreDance'i her zaman destekleyen veliler, çocukların aileleri, arkadaşları ve öğretmenlerinin yanı sıra önemli isimler de katıldı. Alanya Belediye Meclis Üyesi Engin Alataş, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tok, Alanya Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden Ahmet Sağlamel ve Alanya ile Gazipaşa YediBilim Okulları kurucu ortakları Ali Kaya ile Salman Tuşgül protokolden etkinliğe destek veren isimler arasındaydı.

MoreDance ekibi, bu özel günlerinde mutluluklarını paylaşan, desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkürlerini sundu. Özellikle organizasyonda emeği geçen herkese ve "gizli kahraman" olarak nitelendirdikleri Atlantis Event sahibi Sayın Kandemir Ocak'a minnettarlıklarını dile getirdiler.