Tokar Köyü'nün geleneksel buluşma noktası olan Tokar Yayla Şenlikleri, bu yıl önemli bir iş birliğine imza atarak coşkusunu ikiye katlamaya hazırlanıyor. 19-20 Temmuz tarihlerinde Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan 21. Tokar Yayla Şenlikleri'nin isim sponsoru, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından ERS Yapı oldu.

Şenliklerin isim sponsorluğu için ERS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Durduhan ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Köyün birlik ve beraberliğini pekiştiren bu kıymetli desteğin, şenliklere ayrı bir anlam katması bekleniyor.

Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Köyümüzün birlik ve beraberliğine katkı sunan bu kıymetli destek için Nevzat Durduhan'a içtenlikle teşekkür ediyor, bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Kültürel değerleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Tokar Yayla Şenlikleri, ERS Yapı'nın isim sponsorluğuyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Tüm Alanya halkı, Anadolu'nun köklü geleneklerini yaşatmak, doğanın eşsiz güzellikleri içinde bir araya gelmek ve birlikte unutulmaz anılar biriktirmek için ERS YAPI 21. Tokar Yayla Şenliği'ne davet edildi. Festival süresince çeşitli kültürel etkinlikler, yöresel lezzetler ve eğlenceli aktivitelerin ziyaretçileri beklediği belirtildi.