İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Bedirhan Turapoğlu, ilk şiir kitabı 'Mehlikam'ı Siyah Beyaz Yayınları'ndan yayımladı. İki yıllık çalışmanın ürünü olan kitap, bekleme ve özlem temalarını işleyen şiirleriyle dikkat çekiyor. Genç şairin bu başarısı, edebiyatla ilgilenen diğer gençler için ilham kaynağı oluşturuyor. Turapoğlu, üniversite sınavlarına hazırlanırken yazdığı 'Mehlikam'da toplam 75 şiire yer veriyor. Yalın ve etkileyici bir dille kaleme alınan eser, özellikle açılış şiiri 'Elbet Buluşacağız Mehlikam' ile bekleme duygusunu güçlü bir şekilde aktarıyor. 'Büyüdüm' şiirindeki 'Gittiğin gün anladım büyüdüğümü' dizesi ise kayıplar ve olgunlaşma temalarını öne çıkarıyor.







BEKLEMEK ÜZERİNE BİR YOLCULUK



Bedirhan Turapoğlu, kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Mehlikam, bir bekleyişin şiirleriyle örülmüş bir yolculuk. Bu kitapta zaman durmuş gibi; anlar uzamış, duygular suskunlaşmış. Sessizlik, bir çığlık kadar yankılanıyor bazen dizelerde. Etrafımda yalnızca yalnızlığın sesi: Eğer sen de birini, bir şeyi ya da sadece kendini bekliyorsan - bu kitapta kendinden bir parça bulabilirsin. Çünkü bekleyen herkes, aynı şarkının başka bir nakaratını fısıldar' ifadelerini kullandı.







GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI



17 yaşında bir şiir kitabı yayımlayarak önemli bir başarıya imza atan Turapoğlu, yaşıtları için örnek teşkil ediyor. Kitabın kapak tasarımı da beğeni toplarken, 'Mehlikam', genç bir yeteneğin edebiyat dünyasına attığı cesur bir adım olarak öne çıkıyor ve gençlere hayallerini gerçekleştirme konusunda motivasyon sağlıyor.