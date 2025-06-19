Serginin eğitmeni Beklem Kurşun, Alanya’da ilk kez sanatsal mozaik kursunun açıldığını belirterek, “Bu kurs Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez açıldı ve kurs merkezimiz Atasem. Kursiyerlerimizle birlikte büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştık” dedi.

İki Branş, 38 Kursiyer

Kurşun, dekoratif ahşap boyama ve sanatsal mozaik olmak üzere iki ayrı kurs grubunu yönettiğini belirterek, “Bir grubumda 18, diğerinde ise 20 kursiyerimizle yıl boyunca üretim yaptık” diye konuştu.

Alanya Sahilinden Sanata: Taşlar Yeni Bir Hayat Buldu

Sanatsal mozaik çalışmalarında Alanya sahillerinden toplanan doğal çakıl taşlarının kullanıldığını vurgulayan Kurşun, “Taşları şekillendirip özgün eserler haline getirdik. Emek ve sabır isteyen ama çok kıymetli bir süreç” dedi.

Atatürk, Meryem Ana ve Çingene Kız: Evrensel Temalar

Sergide Atatürk’ün portresi, Meryem Ana ve bebek İsa gibi figürlerin yanı sıra “Çingene Kız” mozaiği de yer aldı. Kurşun, “Üstadlarımız der ki: Mozaik sergisi Çingene Kız olmadan eksik kalır. Biz de bu geleneği sürdürdük” ifadelerini kullandı.

Sergi Alanyum’da Devam Edecek

Alanya Kültür Merkezi’ndeki sergi 19 Haziran’da sona erecek. Ancak eserler 28-29 Haziran tarihlerinde Alanyum AVM’de yeniden sanatseverlerle buluşacak. Bu yeni sergide yaklaşık 25 eser yer alacak.