Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), şehrin sanatsal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. ALKÜ öncülüğünde, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) ve Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi iş birliği ile düzenlenen “2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali” iki gün boyunca sanatseverlere gerçek bir piyano şöleni yaşattı. Alanya Kültür Merkezi’nde yapılan programda, programın Onursal Başkanları; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik adına Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz adına Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Erhan Torun yer aldı. Programa Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, ALTSO Başkan Danışmanı Necati Şatana, yarışma ve festivalin jüri üyeleri dünyaca ünlü piyanistler Hande Dalkılıç, Nazile Adıgüzelzade ve Ferid Adıgüzelzade, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler, piyanistler ve vatandaşlar katıldı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “FESTİVALİ HER YIL DÜZENLEYECEĞİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaptığı konuşmada ALKÜ’nün her zaman sanata ve sanatseverlere destek vereceğini söyledi. Festivale destek olan kuruluşlara tek tek teşekkür eden Rektör Türkdoğan, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali artık geleneksel hâle dönüşmüştür. Gelecek yıl üçüncüsünü, kendi piyanomuz ile Rektörlük binasındaki Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapmayı planlıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin müzik hayatlarına destek olan değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu destek, onların gelecekteki hayatına yön verecektir. Katılımcılara ve yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

Festivalde konuşan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın ise belediye olarak şehrin kültürel ve sanatsal hayatına her zaman en büyük desteği vereceklerini söyledi. Alanya’nın bir turizm şehri olmasının yanında bir sanat şehri olduğuna da dikkat çeken Açıkalın, “Alanya’yı sanat, kültür, spor ve turizm odaklı bir şehir haline getiriyoruz. Bu konuda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.” dedi.



ALTSO Başkanı Eray Erdem de yaptığı konuşmada yarışmacılara ve katılımcılara başarılar diledi. Geçen sene yapılan festivalde depremden etkilenen şehirlere piyona bağışladıklarını hatırlatan Başkan Erdem, Alanya’da düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikler ile sanatçılara destek vereceklerini belirtti. ALKÜ’nün sanatsal faaliyetlerine destek vermekten gurur duyduklarını söyleyen Başkan Erdem, paydaş kurumlara destekleri için teşekkür etti. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Erhan Torun, okul olarak etkinliğe katılmaktan gurur duyduklarını belirterek etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Cem Şaktanlı konuşmasında etkinliğin yapılması için büyük emek harcadıklarını belirtti. ALKÜ olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceklerini söyleyen Prof. Dr. Cem Şaktanlı, “Bu yıl ikincisini düzenlediğiniz festivalimize katılım oldukça yoğun oldu. Şehrimizin ve ülkemizin sanat hayatına önemli bir katkı sunuyoruz. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ederim. Festivale 50, yarışmaya 80 piyanistin katıldığı bu güzel şölende tüm piyanistlere başarılar dilerim.” dedi. Ayrıca Şaktanlı Alanya’nın sanat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve Alanya’da Belediye Konservatuarı ve Alanya Senfoni Orkestrası kurulmasının acil ihtiyaçlar içinde olduğunu belirtti. Jüri üyelerinden Hande Dalkılıç ise konuşmasında ALKÜ’nün öncülüğünde yapılan ve destekleriyle organizasyonun yapılmasını sağlayan kurumlara teşekkür etti ve daha ikincisi düzenlenen yarışma ve festivale katılımın ülkemizde bir rekor olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Rektör Türkdoğan; onursal başkanlara, jüri üyeleri Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, Prof. Dr. Cem Şaktanlı, Doç. Dr. Eren Lehimler ve Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim’e teşekkür plaketi takdim etti.

GENÇLER YETENEKLERİYLE MEST ETTİ

Yoğun ilginin olduğu 2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nin ilk günü festivalle başlarken ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Natalia Barısh tarafından piyano dinletisi ve Dr. Öğr. Üyesi Zhanna Aktürk’ün hazırladığı Mandolin Orkestrası tarafından muhteşem bir açılış konseri gerçekleştirdi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Jüri Üyeleri Hande Dalkılıç, Nazile Adıgüzelzade ve Ferid Adıgüzelzade’ye, katılımcılara teşekkür belgesi verdi. Katılımcılar dünyaca ünlü eserleri seslendirerek dinleyenlerim kulaklarının pasını sildiler.



80 YARIŞMACI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

4 Mayıs Pazar günü ise yarışma programı düzenlendi. 80 piyanistin katıldığı yarışmada birbirinden güzel eserler seslendirildi. Genç piyanistler hem eserlerini sahnede sergileme hem de dünyaca ünlü piyanist jüri üyeleri Hande Dalkılıç, Nazile Adıgüzelzade ve Ferid Adıgüzelzade ile bir araya gelme fırsatı buldu. Yarışma; A Kategorisi 6-8 yaş, B Kategorisi 9-11 yaş, C Kategorisi 12-14 yaş, D Kategorisi 15-18 yaş olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenirken her kategoride dereceye giren piyanistlere çeşitli ödüller verildi. Alanya’nın sanat hayatına önemli bir katkı sağlayan Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nde, birbirinden güzel eserler yer aldı. Yarışma hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

A KATEGORİSİ 6-8 YAŞ

1.Melisa AKTÜRK

2.Lidya KESKİN

3.Ömer Faruk MUTLU



B KATEGORİSİ 9-11 YAŞ

1.Eren ÖNCÜ

2.İrem ÇATALPINAR-Ece YEĞENOĞLU

3.Lara AĞAOĞLU-Hayriye Lara ORDAHAN



C KATEGORİSİ 12-14 YAŞ

1.Rüzgâr Deniz BİLEN-Bora Ege GÜÇER

2.Nil GÖKSEL

3.Vladimir MİRONOV-Melinay ÖZMEN-Selçuk Kayra ERTAŞ



D KATEGORİSİ 15-18 YAŞ

2.Ada GÜR

3.Meryem YEYEN-Ali CANPOLAT