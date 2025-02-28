Konsere; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve yönetim ekibi, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile ilçe teşkilatı, Mhp Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetim ekibi, CHP Alanya İlçe Teşkilatı temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Dinleyiciden tam not alan gecenin açılış konuşmasını Başhekim Doç. Dr. Güler gerçekleştirdi.





Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Birbirinden değerli koro üyelerimiz, yoğun mesaileri sonrası büyük ciddiyetle çalışmalarını gerçekleştirdiler. Emek harcadılar. Bu konserin ortaya çıkmasını sağlayan Şef Hadi Cantemur’a ve ve diğer tüm koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ediyor, hoş geldiniz diyor ve iyi seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı. Cantemur’a teşekkür plaketi taktim etti. Ardından dev kadro birbirinden değerli türk müziklerini seslendirerek müzik ziyafeti sundu. Sahnede devleşen sağlık çalışanlarının şarkılarına dinleyicilerde eşlik etti. İzleyiciler unutulmaz geceyi konser sonunda koro üyelerini saatlerce ayakta alkışlayarak yanıt verdi. Gecenin sonunda sponsorlara teşekkür belgesi takdim edilerek çiçek sunuldu.



Kaynak: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/BÜLTEN