Afyon'da 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Halk Oyunları Gençler Kategorisi Geleneksel Dal Bölge Yarışması'nda Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bir başarıya imza attı. Antalya'yı temsil eden okul, yarışmada 2. olarak Akşehir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Gençlerin kültürel mirasımıza sahip çıkması ve halk oyunlarını yaşatması adına düzenlenen bu yarışmada, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sergilediği performansla hem jüriden hem de izleyicilerden tam not aldı. Okulun başarısı, Antalya'da büyük bir gurur kaynağı oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından düzenlenen bu tür yarışmalar, gençlerin halk oyunlarına olan ilgisini artırmayı ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarısı, okulun ve Antalya'nın tanıtımına önemli katkı sağladı.