Muğla'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalda, Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu derece alarak Türkiye finaline katılmayı başardı. Bu başarı, Alanya ve Antalya'nın gururu oldu.

Takımın başarı hikayesinin arkasında, tüm öğrencilerin azmi ve çalışkanlığı yatıyor. Okulun başarısında büyük katkısı olan herkese teşekkür eden Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu Antrenörü Yılmaz Özdemir, "Öncelikle canım öğrencilerimi yürekten tebrik ediyorum. Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz’a, okul müdürümüz Timuçin Çekinmez’e, okul idaresine, velilerimize, her zaman yanımızda olan Yasin Öztürk’e ve Burhan Çelik antrenörlerimize, emeği geçen herkese yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Bu başarı, Alanya ve Antalya'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Selçuklu Ortaokulu, Türkiye finalinde de aynı başarıyı yakalayarak bölgesini temsil etme konusunda kararlılığını sürdürüyor.