Antalya'nın Türk yurdu oluşunun 818. yıl dönümü, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla görkemli bir törenle kutlandı. 5 Mart 1207'de I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen Antalya'nın bu özel günü, çeşitli etkinliklerle taçlandırıldı.

Vali Şahin, kutlama programında yaptığı konuşmada, Antalya'nın 818 yıldır süregelen huzur ve güven ortamına dikkat çekerek, "Türk milleti fethettiği topraklarda daima adalet ve barışı esas almıştır" dedi. Anadolu'nun Türk milletinin ebedi vatanı olduğunu vurgulayan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıl önce Antalya'dan verdiği mesajın önemine değindi.



Topraklarımızı Korumanın Yegâne Yolu, Denizlerimizi Korumaktır

Konferansta yaptığı konuşmada Akdeniz’in her açıdan kritik bir coğrafya olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Antik Çağ’da ve Orta Çağ’da ticaret, ekonomi ve medeniyetler Akdeniz’in etrafında şekillenmiştir. Türk milleti, Akdeniz’e hâkim olduktan sonra imparatorluk olma süreci hızlanmıştır. Topraklarımızı korumanın yegâne yolu, denizlerimizi korumaktır. Bu sebeple denizlerimize ‘Mavi Vatan’ diyoruz. Eğer Akdeniz’e hâkim olmazsanız, dünyaya ve kendi topraklarınıza da hâkim olamazsınız. Bu nedenle Akdeniz, yalnızca ekonomik açıdan değil, her anlamda stratejik bir denizdir. Bizler, fethettiğimiz topraklarda hâkimiyetimizi ilim, irfan ve kültürle sürdürdük ve 800 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada varız. Dünya var oldukça da Akdeniz’de ve bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kutlamalar kapsamında Fetih Sergisi büyük ilgi görürken, Türk Toplulukları Halk Oyunları ve Mehteran Birliği'nin gösterileri izleyicilerden tam not aldı.