Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Programı, sosyal güvenlik alanında kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Yeni dönemde sistemin hem kapsayıcılığının artırılması hem de finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KOLAY İŞVERENLİK SİSTEMİ GENİŞLİYOR

Program kapsamında, apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi çalışanları istihdam eden ancak ticari faaliyeti bulunmayan kişilere kolay işverenlik imkânı getirilecek. Böylece ev içi istihdamın kayıt altına alınması kolaylaşacak. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemine girişi zor olan gruplar için esnek ve gelire dayalı prim modelleri devreye alınacak. Bu kapsamda düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik tarım işçilerine özel “mikro sigorta paketleri” uygulanacak. Bu düzenleme ile sosyal güvence, toplumun dezavantajlı kesimlerine kadar ulaşacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ MODEL

Programda emeklilik sisteminde de değişikliğe gidiliyor. Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenerek, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşının artması sağlanacak. Bu adımla hem uzun süre çalışanlara daha yüksek emekli geliri sağlanacak hem de sistemin mali dengesi korunacak. Prim tahsilatlarının etkinleştirilmesi amacıyla, borçlu sigortalılara SMS, telefon ve rehberlik yoluyla ödeme kolaylıkları sunulacak. Ayrıca, prime esas kazançta bir önceki aya göre yüzde 20’den fazla düşüş tespit edilmesi durumunda otomatik uyarı sistemi devreye girecek.

KAYIT DIŞILIĞA KARŞI VERİ ODAKLI DENETİM

Yeni dönemde kayıt dışı istihdamla mücadeleye özel önem verilecek. Sektör bazlı risk analizleri yapılarak veri odaklı denetim sistemi uygulanacak. Ücret gizleme ve sigortasız çalıştırma girişimleri bu yolla tespit edilecek. Öte yandan, prim gelirlerinin artırılmasıyla sosyal güvenlik sisteminin finansal yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Program, hem çalışma hayatında adaleti sağlamayı hem de uzun vadede sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli oluşturmayı amaçlıyor.