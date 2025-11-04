ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’nin Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımladığı raporda, ekonomik görünüm ve ücret artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka, yüksek seyreden enflasyonun 2025 yılında yapılacak asgari ücret görüşmelerinde belirleyici olacağına dikkat çekti.

JPMORGAN’DAN ASGARİ ÜCRET RAPORU

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik’in hazırladığı raporda, 2026 sonu için öngörülen yüzde 23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler bulunduğu belirtildi. Rapora göre, mevcut 22 bin 104 lira olan asgari ücretin yüzde 23 oranında artırılması durumunda, yeni ücret 27 bin 188 lira 59 kuruşa yükselecek. Banka, bu artışın Türkiye’deki ücret dengesi ve tüketici talebi üzerinde doğrudan etkili olacağını vurguladı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ PAYLAŞILDI

JPMorgan, TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,6’lık Ekim ayı enflasyonunun kendi tahminlerinin hafif altında kaldığını belirtti. Raporda, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 23 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Kasım ayında ise aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

FAİZDE KADEMELİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Raporda ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 11 Aralık’taki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38,5’e çekebileceği tahmini yer aldı. JPMorgan, 2026 yılı boyunca kademeli indirimlerle faiz oranının yüzde 30,5 seviyesine kadar gerilemesini bekliyor. Öte yandan, ekonomi çevreleri JPMorgan’ın raporundaki verilerin yaklaşan asgari ücret görüşmelerinde kamuoyu beklentilerini şekillendireceğini değerlendiriyor.